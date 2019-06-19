رئيس مجلس القضاء العراقي يحضر مادبة غداء برهم صالح لامير الكويت

2019/06/20 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مجلس القضاء الاعلى الخبر التالي مرفقا بصورة رئيس مجلس القضاء الأعلى يحضر مأدبة غداء بدعوة من رئيس الجمهورية 2019-06-19 03:10:00 بغداد / إعلام القضاء حضر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم المصادف 2019/6/19 مأدبة الغداء التي اقامها فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح على شرف سمو أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح...

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