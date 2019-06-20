“بالوثيقة”.. محافظ الديوانية “مريض” في يوم استجوابه

2019/06/20 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: يس عراق اعى محافظ الديوانية سامي الحسناوي، انه اخذ اجازة مرضية وذلك في نفس الفترة الزمنية التي حددت لاستجوابه في مجلس المحافظة.وكان رئيس مجلس محافظة الديوانية “جبير الجبوري” و ١٥ عضوًا قد حددوا موعد السابع والعشرين من الشهر الجاري، لإستجواب محافظ الديوانية “سامي الحسناوي”.

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