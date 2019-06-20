2019/06/20 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئةُ النزاهة ، عن ضبطِ الأولياتِ الخاصةِ بعقدِ إحالة ِتجهيزِ محطة كهرباء الكحلاء الغازية في محافظةِ ميسان بمحركاتٍ توربينية.ذكر بيان للهيئة اطلعت عليه النعيم نيوز أن التحقيقاتِ الأولية التي أشارت إلى وجودِ شبهاتِ فساد ٍوهدرٍ بالمال العام في العقد الذي بلغت قيمتُه اكثرَ من اثنين وعشرين مليون دولار، مشيرا الى ان التعاقدَ تم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تكشف عن شبهاتِ فساد ٍوهدرٍ بالمال العام النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة تكشف عن شبهاتِ فساد ٍوهدرٍ بالمال العام) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة تكشف عن شبهاتِ فساد ٍوهدرٍ بالمال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).