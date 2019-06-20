جولات التراخيص تتسبب بخسائر للعراق بقيمة 12 ترليون دينار

2019/06/20 | 15:12

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب صادق السليطي عن أن 12 ترليون دينار سنويا يخ...

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