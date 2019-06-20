البنك المركزي يطلق منصة إلكترونية للتداول المالي بين المصارف

2019/06/20 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن البنك المركزي عن المباشرة بإجراءات إطلاق المنصة الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارف العاملة في العراق.

وأوضح البنك في بيان تلقت "العهد نيوز"

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