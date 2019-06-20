من مصلحة أمريكا ألا تختبر إيران

2019/06/20 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد حاتم

اسقطت الدفاعات الجوية لحرس الثورة الإسلامية في إيران صباح اليوم الخميس طائرة تجسسية أميركية من طراز "غلوبال هاوك" فور انتهاكها للحدود البحرية لايران في

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