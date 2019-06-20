الحج والعمرة تحدد موعد إستحصال تأشيرة الحج من بغداد

2019/06/20 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ كشفت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس ، عن موعد البدء بإستحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد.وقال رئيس الهيئة، خالد العطية في بيان اطلعت عليه وكالة النبأ للأخبار، إن "إستحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد لموسم حج هذا العام، سيبدأ اعتبارا من يوم الاحد المقبل".

يذكر ان الهيئة العليا للحج والعمرة اعلنت، امس الاربعاء، عن اتفاق رسمي لمنح تأشيرة الحجاج العراقيين من مقر السفارة السعودية في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاما".انتهى/س

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