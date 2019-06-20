2019/06/20 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- شنكال بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي دعت سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل للسلام 2018، “نادية مراد” المجتمع الدولي إلى تذكر الآلاف من الايزيديين الذين ما زالوا في اسر تنظيم داعش، ويمارس بحقهم أبشع انواع التنكيل والتعذيب النفسي والجسدي من قبل عناصره الإرهابية.ونشرت الناشطة الايزيدية تغريدة على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادية مراد: هناك الألاف من الايزيديين ما زالوا يعانون من وحشية تنظيم الدولة الإسلامية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادية مراد: هناك الألاف من الايزيديين ما زالوا يعانون من وحشية تنظيم الدولة الإسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).