البرلمان يعتزم استبدال نائب مسيحي بآخر عن بابليون

2019/06/20 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اعلن رئيس كتلة الرافدين النيابية، النائب يونادم كنا، الخميس، عن استبدال النائب عمانؤيل خوشبا ليحل محله المرشحة بيداء عن محافظة دهوك.وقال كنا لـ /المعلومة / إن “النائب عمانؤيل خوشبا استبعد بقرار من قبل المحكمة الاتحادية لعدم حصوله على أصوات تمكنه من البقاء كنائب في البرلمان”.وأضاف، أن “خوشبا لم يحصل في الانتخابات […]

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