التعليم تصدر قرارات لمعالجة حالات الطلبة بشكل جذري قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات

2019/06/20 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي ، الخميس، قرارات لمعالجة حالات الطلبة بشكل جذري قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية المقبلة 2019/2020.وذكر المكتب الاعلامي لوزراة التربية والتعليم في بيان تلقى “النعيم نيوز” نسخة منه أن ” القرارات التي أصدرها وزير التعليم العالي تضمنت اعتماد المعالجات مجالس الكليات لمنح الطلبة (5) خمس درجات …

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