الجيش الأمريكي يعترف بسقوط طائرة امريكية بصاروخ إيراني

2019/06/20 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أكد الجيش الأميركي إسقاط طائرة مراقبة أمريكية بصاروخ أرض ــ جو إيراني فوق مضيق هرمز.وبحسب “رويترز”، قال بيان من القيادة المركزية إن الجيش الأمريكي يؤكد إسقاط طائرة مراقبة أمريكية بصاروخ ارض/ جو إيراني فوق مضيق هرمز.وأضاف البيان: “الجيش الأمريكي يقول إن التقارير الإيرانية بأن الطائرة كانت فوق إيران غير صحيحة”.وأفاد […]

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