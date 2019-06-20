2019/06/20 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iX-KidNWIro

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هنا البداية ...مكيف الهواء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من هنا البداية ...مكيف الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).