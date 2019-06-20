الدفاع: تمديد استلام طلبات الفصل السياسي 60 يوماً

2019/06/20 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، تمديد استلام طلبات الفصل السياسي في الوزارة لمدة 60 يوماً.

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