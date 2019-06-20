وزير التعليم يعفي عميد كلية الفارابي الجامعة

2019/06/20 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعفى وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل، اليوم الخميس، عميد كلية الفارابي الجامعة ومعاونه وعددا من موظفي الكلية لارتكابهم افعالاً تتنافى مع القيم التربوية والعلمية.

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