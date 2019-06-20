2019/06/20 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد الجيش الأمريكي اليوم الخميس، إسقاط إحدى طائراته المسيرة لكنه قال إن الواقعة حدثت في المجال الجوي الدولي رافضا رواية إيران عن أن الطائرة كانت تحلق فوق أراضيها.وقال بيل أوربان الكابتن في البحرية الأمريكية “التقارير الإيرانية بأن الطائرة كانت فوق إيران زائفة”.وأضاف “كان هذا هجوما لم يسبقه استفزاز على طائرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الأمريكي يؤكد ان الطائرة التي اسطقتها ايران لم تحلق فوق اراضيها وكالة خطوة برس.

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