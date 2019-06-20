إعفاء عميد كلية الفارابي ومسؤولين فيها بسبب أفعال مشينة

2019/06/20 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، باعفاء عميد كلية الفارابي الجامعة الدكتور قادر حمود الشرع ومعاونه الدكتور عبد الحكيم عبد الكريم ومقررة قسم القانون ايمان حسام ومسؤول شعبة المتابعة ومراقبة الكاميرات امير علاء الدين "لارتكابهم افعال تتنافى مع القيم التربوية والعلمية".

وذكر بيان لمكتب الوزير تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان السهيل أمر "بتوجيه انذار لكلية الفارابي الجامعة بموجب احكام الفقرة اولاً من المادة ٣٨ من قانون التعليم الاهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ لعدم اتخاذها الاجراءات المناسبة في الحفاظ على رصانة سير الامتحانات وهيبة وسمعة التعليم العالي".واوصى وزير التعليم العالي "باعادة امتحان مواد حقوق العينية لقسم القانون والفايروسات بقسم علوم الحياة بعد يومين من انتهاء الامتحانات".انتهى

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