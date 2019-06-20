الإدارة المحلية تغلق المنافذ المتسببة بهدر مياه الأهوار

2019/06/20 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل النعيم نيوز أن الإدارة المحلية لقضاء الدير شمال البصرة ،أنجزت إغلاق كافة المنافذ التي تؤدي الى تصريف مياه الأهوار باتجاه شط العرب وشط البصرة.وقال قائم مقام الدير عدنان حسين للنعيم نيوز ، بعد أن طالبنا مديرية الموارد المائية في وقت سابق بضرورة إعداد خطة للمحافظة على مياه الأهوار ، فقد قمنا بتشكيل …

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