مدرب الديوانية يتلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز

2019/06/20 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يستحوذ مدرب نادي الدسوانية، رزاق فرحان، على اهتمام العديد من اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل.وقال فرحان لـ/ المعلومة /، “لم اجدد عقدي مع الديوانية الى الان بسبب المشاكل المادية التي تعاني منها ادارة الفريق”، مبيناً انه “لم يتسلم مستحقاته المالية منذ اربعة اشهر”.واوضح بالقول، […]

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