قائد عمليات البصرة: إتخاذنا الإجراءات الكفيلة بعودة شركة اكسون موبيل الى العمل

2019/06/20 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال اتخاذ عدة إجراءات أمنية لتسهيل عودة شركة اكسون موبيل الى العمل في المحافظة.

وشدد نزال في تصريح على ضرورة اتخاذ الآمرين والضباط المكلفين بحماية الحقول النفطية كافة الاجراءات الامنية لتسهيل عودة الشركة من خلال تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع النفطي مشيرا الى ان الحقول النفطية هي العمود الفقري للاقتصاد العراقي ويجب حفظ امنها واستقرارها.

وبعث نزال برسالة اطمئنان إلى جميع الشركات النفطية العاملة في البصرة عامة وشركة اكسون موبيل على وجه التحديد مبينا فيها إن الوضع الأمني للمحافظه لا يتأثر بأي تأثيرات خارجية من الناحية الأمنية.

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