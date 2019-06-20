المصادقة على بناء وإكمال إنشاء 498 مدرسة بكلفة 116 مليار في ذي قار

2019/06/20 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… صوت مجلس محافظة ذي قار، الخميس، على بناء وإكمال إنشاء 498 مدرسة بعموم المحافظة بكلفة تصل الى 116 مليار دينار ضمن خطة مشاريع 2019.وذكر رئيس لجنة التربية في المجلس شهيد الغالبي لـ/ المعلومة /، إن “مجلس المحافظة ناقش خطة الواقع التربوي الخاصة بإنشاء وترميم المداس”.وأضاف ان “المجلس صوت على بناء […]

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