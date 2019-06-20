بوتين: أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيؤدي الى كارثة بالمنطقة

2019/06/20 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، من اقدام واشنطن على أي عمل عسكري ضد طهران.

وقال بوتين في تصريح صحفي، إن "أي عمل عسكري امريكي ضد طهران، ستكون له عواقب كارثية بالمنطقة".

وأكد بوتين، أن "ايران ملتزمة تماماً بالاتفاق النووي".

بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، الخميس (20 حزيران 2019)، مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، كيفية محاربة الفساد، وتقويم ما تحقق للسلطتين التنفيذية والتشريعية خلال فترة الحكومة الحالية.

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في

بغداد اليوم_ بغداد

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (20 حزيران 2019)، إلى ضرورة حل القضايا العالقة بين إقليم كردستان والمركز وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة صادق العطية، الخميس (20 حزيران 2019)، أن دول غرب ووسط اوروبا مقبلة على موجة حر قاتلة مشابهة لفصل الربيع في العراق.

وقال العطية في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم )، إن "العالم مقبل ع

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