2019/06/20 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC استقبل رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي، لبحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية.وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان صحفي تلقاه “المركز الخبري الوطني NNC” إن العبادي “استقبل في مكتبه اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.واضاف “جرى خلال اللقاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبادي يستقبل عبد المهدي في مكتبه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يستقبل عبد المهدي في مكتبه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يستقبل عبد المهدي في مكتبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).