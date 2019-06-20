عطايا السيادة من عادل عبد المهدي لأمير الكويت

2019/06/20 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سليم الحسني

مع حكومة عادل عبد المهدي، لا يمكن الاطمئنان على مصالح العراق وثرواته، فالسيد رئيس الوزراء لا يضع أهمية للأرض والوطن والثروة والسيادة.

شخصية عادل عبد المهدي تغري الآخرين بالعمل السريع لأخذ ما يريدون من الحكومة من امتيازات ومكاسب، وهذا ما تقوم به الكتل السياسية وزعاماتها، فهي مبسوطة اليد...

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