صالح يؤكد لبارزاني ضرورة حل القضايا العالقة وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية

2019/06/20 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اهمية تضافر الجهود لحل كافة القضايا العالقة بين حكومتي الاقليم والاتحادية وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية.

وأشار صالح، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس، رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى ان “زيارة رئيس الاقليم الى بغداد ستعزز العلاقة بين بغداد واربيل ، وتسهم برفع مستوى التنسيق والتشاور بشأن تطوير دور المؤسسات التشريعية والقانونية” ، معرباً عن “ثقته بتحقيق التوافق بين الاطراف السياسية خدمة لمصالح الشعب العراقي”.





من جانبه، اعرب رئيس الاقليم، عن “رغبته بتعزيز الحوارات الجادة واحترام مبادئ الدستور، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الاخوية بين الجانبين”.





وذكر البيان، انه “جرى بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحتين الاقليمية والدولية”.

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