كركوك.. القبض على مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب

2019/06/20 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

اعلنت الشؤون الداخلية والامن في كركوك، تمكنها من القاء القبض على مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب داخل المدينة.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء حسين عبد الهادي محبوبة وبأشراف ومتابعة مدير الشؤون الداخلية في كركوك العميد سنان جميل البياتي وبعد توفر معلومات حول تواجد الارهابيين كل من (س.ع.خ) و (م.م.ج) و (م.ع.ع) وهم من الخلايا النائمة في تنظيم داعش الارهابي داخل مدينة كركوك “.





وتابع، انه “تم على الفور تشكيل فريق عمل من الضباط والمنتسبين وبعد نصب الكمائن في عدة مناطق تم القبض على الارهابيين المذكورين اعلاه وتسليمهم الى جهة الطلب لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم حسب الاختصاص الوظيفي”.

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