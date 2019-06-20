الوطني الكردستاني للنور: الديمقراطي يراوغ في تنصيب محافظ جديد لكركوك

2019/06/20 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يراوغ في قضية تنصيب محافظ جديد لكركوك، مشيرا إلى ارسال أكثر من 30 اسما لهذا المنصب للحزب الديمقراطي الا أنهم رفضوا المرشحين.





وقال غازي كركوكي نائب مسؤول مركز كركوك للاتحاد الوطني في تصريح خاص للنور نيوز، ان “الحزب الديمقراطي يراوغ في هذا الأمر ولا يريد ان يكون هناك محافظا من الكرد في كركوك حتى موعد إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات، وعند اقتراب الانتخابات فانا اعتقد أنهاك سيطالبوا بالمشاركة بالتساوي مع الاتحاد الوطني او مع بقية القوائم الكردية الأخرى بقائمة وتنزل الى الانتخابات”.





وتابع، “كان هناك اتفاق بين الطرفين غير اني اعتقد انه كان هناك نوع من الإهمال من الطرفين في هذا الاتفاق وهذا ما يعتقده جميع أهالي كركوك بأن الحزب الديمقراطي لا يريد ان يتفق حول تنصيب محافظ لكركوك فانه في حال تنصيب المحافظ فان هذا الشخص يجب ان يكون منحازا له ومؤيدا واذا لم يكن كذلك فلن توافق عليه”.





وانتقد غازي، سياسة الاتحاد في هذا الأمر، قائلا انه “مع الأسف قيادة الاتحاد الوطني لم تكن مصرة على المطالب التي من استحقاقه فهو قد حاز على أكثرية المقاعد في الانتخابات وحسب معلوماتي فانه تم تقديم اكثر من 30 مرشحا تم إرساله للديمقراطي ولم يوافق عليه”.





وتابع، “الحزب الديمقراطي يريد مستقلين ونحن نؤيد ذلك وهناك العديد من الشخصيات في المدينة غير الديمقراطي لا يريد هذا النوع من المستقلين”.





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