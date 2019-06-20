2019/06/20 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين: لا نعقد صفقات حول سوريا مع واشنطن ونحن لا نتاجر بالمبادئ والحلفاء بل ندعو إلى التعاون مع الجميع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/20 | 16:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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