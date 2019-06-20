الدفاع الروسية تنفي انتهاك قاذفاتها أجواء اليابان

2019/06/20 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، مزاعم انتهاك اثنتين من القاذفات الروسية أجواء أي دولة أجنبية خلال تحليقها فوق المحيط الهادئ.

وقالت الوزارة إن قاذفتين استراتيجيتين

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