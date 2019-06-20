“أنريكي” يقرر الاستقالة من تدريب المنتخب الاسباني

2019/06/20 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّر المدرب لويس أنريكي التخلي عن مهامه كمدرب لمنتخب إسبانيا لأسباب عائلية قاهرة وسيحل بدلاً منه مساعده روبرت مورينو، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد لويس روبياليس.وقال روبياليس في مؤتمر صحافي دُعِي إليه على عجل في مقر الاتحاد في لاس روساس بضواحي مدريد وإلى جانبه المدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا “أبلغنا لويس أنريكي أنه لن...

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