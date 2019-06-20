“جيامباولو” يتولى تدريب ميلان

2019/06/20 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ميلان، تعاقده رسميًا مع ماركو جيامباولو، المدير الفني السابق لسامبدوريا، ليتولى المهمة الفنية للروسونيري بداية من الموسم الجديد.وذكر الموقع الرسمي لميلان، أن النادي اتفق مع جيامباولو على قيادة صفوف الروسونيري بداية من 1 يوليو/ تموز 2019، فيما يستمر عقده حتى 30 يونيو/ حزيران 2021، مع خيار التمديد لموسم إضافي حتى يونيو 2022.وأوضح...

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