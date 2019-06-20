2019/06/20 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشفت لجنة الطاقة النيابية، الخميس، عن الأصابع الخفية التي تقف وراء تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد فشل الوزير.. الكشف عن أصابع خفية وراء تراجع ساعات تجهيز الطاقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد فشل الوزير.. الكشف عن أصابع خفية وراء تراجع ساعات تجهيز الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).