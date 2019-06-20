البرلمان يعتزم استبدال نائب مسيحي بآخر عن بابليون

2019/06/20 | 16:16

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بغداد:سومر نيوز

اعلن رئيس كتلة الرافدين النيابية، النائب يونادم كنا، الخميس، عن استبدال النائب عمانؤيل خوشبا ليحل محله ...

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