2019/06/20 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم موقع النعيم نيوز من مكتب إعلام وعلاقات وزارة النقل أن وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي يلتقي نظيرته الفرنسية Elisabeth Borne في مقر وزارة النقل الفرنسية لبحث توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في كافة مجالات النقل .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعاون عراقي فرنسي مشترك النعيم نيوز.

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