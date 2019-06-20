2019/06/20 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..صرح الفلكي الكويتي خالد الجمعان أن يوم بعد غد السبت، سيشهد أطول نهار خلال هذه السنة في الكويت ومنطقة الخليج.وأضاف الجمعان أن عدد ساعات النهار ستبلغ 14 ساعة ودقيقتين مقابل 9 ساعات و58 دقيقة في الليل، بحسب ما نشرته صحيفة “الجريدة” الكويتية.وأشار إلى “أن السبب في ذلك يرجع إلى الموقع الجغرافي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة خليجية تشهد أطول نهار في المنطقة السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة خليجية تشهد أطول نهار في المنطقة السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).