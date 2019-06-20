2019/06/20 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو اللجنة القانونية وجيه عباس، اليوم الخميس، عن وجود ثغرات في قانون الخدمة الاتحادي سوف تربك الوظيفة العامة، مطالبا باعادة القانون الى الحكومة لمعالجته.وقال عباس في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “هناك ملاحظات خطيرة في قانون الخدمات الاتحادي التي تؤدي الى المساس بالوظيفة للمواطن العراقي”، مبينا ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية تكشف عن ثغرات في قانون الخدمة الاتحادي تربك الوظيفة العامة المركز الخبري الوطني.

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