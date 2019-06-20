2019/06/20 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استمرار حملة تسويق الحنطة في الموصل ومواصلة اجراءاتها في حماية خزين الحبوب من الظروف الجوية المحتملة، لافتة إلى أن مجموع الكميات المسوقة بلغت 125 ألف طن.وقال قاسم حمود مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والمشرف على حملة تسويق الموصل، في بيان نقله المكتب الإعلامي للوزارة، إن “حملة استلام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التجارة: مجموع الكميات المسوقة بلغت 125 ألف طن النعيم نيوز.

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