2019/06/20 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد..



آمال الشعب معلقة على الحكومة والبرلمان للحفاظ على سيادة العراق

التواجد الأجنبي في العراق بات حديثَ الأوساط السياسية والشعبية

ولكن تبقى الآمالُ معلقةًَ على الحكومة والبرلمان لإتخاذ مواقف

وطنية من خلال تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

تقرير: قسم الاخبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. آمال الشعب معلقة على الحكومة والبرلمان للحفاظ على سيادة العراق) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. آمال الشعب معلقة على الحكومة والبرلمان للحفاظ على سيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).