2019/06/20 | 16:30

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العراق يدعو الشركات الصينية العملاقة لإعادة إعمار البلاد

بغداد/..



أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، توجه الحكومة لفتح الاستثمارات للشركات الصينية العملاقة، في اطار دعم القطاع الخاص وإعادة اعمار البلاد.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ان الغزي بحث خلال لقائه السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو والوفد المرافق له، العديد من الملفات، ابرزها اليات تطوير أفق التعاون المشترك بين البلدين، وتوسيع دور الشركات الصينية مستقبلاً في المجالات كافة، ولا سيما إعادة تأهيل المطارات والمدن الصناعية".

وابدى الأمين العام استعداد الحكومة لتقديم جميع اشكال التعاون والتسهيلات اللوجستية للشركات الصينية.

من جهته اعتبر السفير الصيني بلاده شريكاً استراتيجياً للعراق، مبدياً استعداد بلاده للعمل على مختلف المستويات في سبيل تحقيق اسس السلام والاعمار والاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة والامن الاجتماعي في العراق.

ولفت الى دعم سفارة الصين ببغداد قطاع التعليم، عبر تقديمهم المساعدات العينية، مشيراً الى منح وزارة الاعمار والإسكان أجهزة ومعدات، تصل قيمتها الى 30 مليون دولار.

كما ابدى السفير الصيني رغبة بلاده في إجراء دورة تدريبية خاصة بمجال الإدارة المالية العامة للكوادر العراقية، امدها 21 يوما، في شنغهاي، تنطلق في تموز القادم.انتهى3

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