العبادي يستقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي

2019/06/20 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكر مكتب العبادي في بيان، أن اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد واهمية الحفاظ على الانجازات المتحققة خلال فترة الحكومة السابقة في مختلف المجالات وتقويم ما تحقق للسلطتين التنفيذية والتشريعية خلال فترة الحكومة الحالية.

وأكد الجانبان، أهمية تقديم الخدمات وفرص العمل والإعمار للمواطنين، اضافة الى المضي بمحاربة الفساد.

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