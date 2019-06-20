العمل تعلن أسماء المشمولين بمنح قطع الأراضي في البصرة

2019/06/20 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،اليوم الخميس، اسماء المشمولين بقطع الاراضي من المستفيدين من راتب الاعانة الاجتماعية في البصرة.

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