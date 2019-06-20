الجمارك: إعادة اصدار ادوات احتياطية للسيارات مخالفة في منفذ سفوان الحدودي

2019/06/20 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمركية، اليوم الخميس، إعادة اصدار ادوات احتياطية للسيارات مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد في مركز جمرك سفوان الحدودي بمحافظة البصرة.

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