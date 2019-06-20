“يس عراق” تنشر دعوة برهم صالح التي وجهها الى بابا الفاتيكان لزيارة العراق

2019/06/20 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تنشر “يس عراق” الدعوة الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية والموجهة الى بابا الفاتيكان لزيارة العراق.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح وجه دعوة إلى بابا الفاتيكان لزيارة العراق خلال زيارته الى الفاتيكان البابا فرنسيس الأول في تشرين الثاني من العام الماضي حيث جرى استقبال رسمي له في القصر الرسولي.ووعد البابا فرنسيس رئيس […]

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