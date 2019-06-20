مكتب مفتش الداخلية: ضباط ومنتسبون يستلمون راتبين في الديوانية خلافا للقانون

2019/06/20 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مفتشية-وزارة-الداخلية-العراقية

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن ملف فساد يتعلق باستلام ضباط ومنتسبين في مديرية شرطة الديوانية، رواتب مزدوجة من وزارة الداخلية وهيأة التقاعد.

وأوضح المكتب في بيان، ان لجنة تدقيقية رصدت قيام اثني عشر ضابطاً ومنتسباً تابعين لمديرية شرطة الديوانية، باستلام راتبين مزدوجين لكل منهما، أحدها من وزارة الداخلية والآخر من هيأة التقاعد العامة، على الرغم من استمرارهم في الخدمة بوزارة الداخلية، فيما بلغ مجموع المبالغ المستلمة من قبلهم خلافا للضوابط، اكثر من سبعمئة وستين مليون دينار، مبينا ان مكتب تفتيش الديوانية أعد تقريراً رفعه الى المفتش العام، تضمن توصية بتشكيل مجلس تحقيقي بحق المخالفين، بغية استرجاع الأموال المستلمة من قبلهم بدون وجه حق، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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