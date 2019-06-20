بالصور.. الاستخبارات العسكرية تقبض على ثلاثة إرهابيين في ديالى

2019/06/20 | 16:43

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن اعتقال ثلاثة ارهابيين في ديالى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بكمين محكم وعملية نوعية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة (قيادة عمليات ديالى) وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء ٧٤ الفرقة ذاتها وعلى اثر معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على ثلاثه ارهابيين في طريق جلولاء - كلار و سيطرة جبارة في محافظة ديالى".

واضافت، أن من "بين احد الإرهابيين كان هاربا إلى كركوك بينما الاخر صادرة بحقه أكثر من مذكرة قبض لاشتراك بعدة عمليات ارهابية في ديالى أثناء دخول داعش للمحافظة، والارهابيين الثلاث هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس، 20 حزيران، 2019، بالعثور على جثة شاب بعد 15 يوم على فقدانه شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إنه "مفرزة امنية عثرت على جثة شاب من اهالي قضاء بلدروز (30كم شرق بعقوب

بغداد اليوم - كركوك

القت القوات الامنية ، الاربعاء 20 حزيران 2019، القبض على 7 مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب في كركوك

وقال مصدر امني انه " بمتابعه مباشرة من قبل السيد امر اللواء الخاص 61 العميد الركن عباس الحسيني تم القاء القبض على

بغداد اليوم_ بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد ، الخميس (20 حزيران 2019)، القبض على متهم غير صوته لصوت امرأة باتصال هاتفي لتشويه سمعة وزارة الداخلية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سبق وان ورد اتصال هاتفي

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