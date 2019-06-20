2019/06/20 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC استبعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا جراء إبرامها صفقة لشراء منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، معلنا اعتزامه مناقشة المسألة مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، قريبا.وقال أردوغان، في تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية، تداولتها وسائل الإعلام التركية، “سنستلم منظومة إس — 400 في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اردوغان يستبعد فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء منظومة إس – 400 المركز الخبري الوطني.

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