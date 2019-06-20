2019/06/20 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرخرج العشرات من المتظاهرين في البصرة، صباح اليوم الخميس، مطالبين بالخدمات والوظائف ومحاربة الفساد، فيما أغلقت القوات الأمنية مداخل المحافظة تحسبًا لاتساع رقعة الاحتجاجات.

من تظاهرة الخميس 20 حزيران/يونيو

قال مصدر محلي لـ"ألترا عراق"، أن "العشرات من المتظاهرين خرجوا اليوم وسط المدينة مطالبين بالخدمات والوظائف ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء وسط درجات الحرارة العالية".

اقرأ/ي أيضًا: تظاهرات البصرة..



رهان النجاة من مقامرة ميليشيات المحاصصة

أضاف أن "المتظاهرين حملوا يافطات تطالب بإبعاد الأحزاب عن ملف الخدمات في المحافظة، مبينًا أنهم "نددوا بمحافظ البصرة ومجلس محافظتها".

من تظاهرة الخميس 20 حزيران/يونيو

أشار إلى أن "المواطنين في البصرة تجمعوا مقابل ديوان المحافظة ودوار البحرية والشارع العام، على شكل خطوط أغلقت مسار الشوارع، مرددين هتافات مختلفة"، لافتًا إلى أن "القوات الأمنية أغلقت مداخل المحافظة تحسبًا لاتساع رقعة الاحتجاجات وعدم السيطرة عليها".

بيّن المصدر أن "قوات أمنية كثيفة ومن مختلف الصنوف، حاصرت مكان المظاهرة، وأغلقت الطرق والجسور المؤدية إليها من مناطق أخرى".

من تظاهرة الخميس 20 حزيران/يونيو

في الأثناء، وجهت قيادة شرطة البصرة سيطرتها المركزية كافة والضباط والمنتسبين من خلال نداء عبر مكبر الصوت بعدم التهاون وتكرار ما جرى في تظاهرات الصيف الماضي.

فيما أكدت ـ بحسب المصدر ذاته ـ على "كافة المنتسبين بعدم التهاون مع المندسين أو أي حالة مخالفة للقانون حيث سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحقهم بهذا الشأن".

من تظاهرة الخميس 20 حزيران/يونيو

اقرأ/ي أيضًا:

البصرة تموج بالغضب مجددًا..



إنذار ببركان احتجاجات

"السترات الصفراء" في البصرة..



مواجهة مع سلطة أكثر تيهًا!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور| البصرة تتظاهر من جديد.. والقوات الأمنية: لا نتهاون هذه المرة!) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور| البصرة تتظاهر من جديد.. والقوات الأمنية: لا نتهاون هذه المرة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).