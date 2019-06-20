الحج تعلن موعد بدء استحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد لموسم الحج المقبل

2019/06/20 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، خالد العطية، موعد بدء استحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد لموسم حج هذا العام.

وقال العطية في كلمته خلال مؤتمر مساعدي متعهدي حجاج موسم الحج لعام 2019، اليوم، ان "الهيئة ستبدأ باستحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد لموسم ...

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