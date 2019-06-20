2019/06/20 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك سفوان الحدودي في محافظة البصرة ،اليوم الخميس، عن اعادة اصدار ادوا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعادة اصدار ادوات احتياطية للسيارات مخالفة في منفذ سفوان الحدودي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعادة اصدار ادوات احتياطية للسيارات مخالفة في منفذ سفوان الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).