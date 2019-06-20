مجلس الديوانية يحدد الخميس المقبل موعدا لاستجواب المحافظ

2019/06/20 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة الديوانية، الخميس، عن تحديد جلسة الخميس المقبل لاستجواب المحافظ بعد ان قدم طلبا موقعا من 15 عضوا للمطالبة باستجوابه بتهم مخالفات مالية وإدارية.وقالت عضو المجلس ضحى الموسوي لـ/المعلومة /، إن “أكثر من 15 عضوا بمجلس المحافظة قدموا طلبا الى رئاسة المجلس للمطالبة باستجواب المحافظ سامي الحسناوي بشبهات فساد […]

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