العبادي يقض مضاجع عبد المهدي بعد استقباله في بيته : بيان يشيد بالعبادي وحده

2019/06/20 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حمل بيان صادر عن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اشادة بالانجازات التي تحققت في عهده حينها عند استقباله خلفه الحالي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.ويشير البيان الذي ورد الى “يس عراق” الى ان العبادي وعبد المهدي ناقشا خلال لقائهما مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد واهمية […]

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